Чи є в окупантів ресурси для відкриття ще однієї масштабної ділянки фронту: думка експерта

Активність російської армії відбувається на багатьох ділянках фронту, не тільки в районі Покровська та Мирнограда, а й у районі Часового Яру, Торецька, на Лиманському та Куп'янському напрямку. Зараз у росіян можливостей для відкриття ще однієї масштабної ділянки фронту ресурсів замало.

Таку думку в інтерв'ю OBOZ.ua висловив військовий експерт Владислав Селезньов.

"Якби вони (окупанти – ред.) мали вільні ресурси, вони б точно й гарантовано відправили б їх у район Мирнограда чи Покровська, щоб якнайшвидше реалізувати кейс окупації. Але вони діють лише тими силами та засобами, які їм там доступні, угрупованням чисельністю близько 100 тисяч; додаткові сили та засоби вони знайти не здатні", – зауважив він.

На його думку, ймовірність активізації бойових дій на півдні Запорізької області в найближчій перспективі не визначена стосовно того, що в росіян недостатньо ресурсів для реалізації цих завдань.

"Щодо тактичних епізодів, то спроби противника організувати зручніші плацдарми на тактичному рівні, намагатися просуватися вперед на півдні Запорізької області, шукати там слабкі місця в нашій обороні – такі варіанти відкидати не можна", – визнав Селезньов.

Нагадаємо, біля Часового Яру на Донеччині ворог нищить усі села і під`їзні дороги довкола. Сапери 24-ї окремої механізованої бригади під вибухи ворожих снарядів намагаються розчистити сільську дорогу для проїзду від розкиданих боєприпасів, якими окупанти засівають усе довкола. Ця робота дає змогу проїхати як військовим, так і небагатьом цивільним, які ще залишаються поблизу міста.

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