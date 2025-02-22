Манчестер Сіті – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

У неділю, 23 лютого, "Манчестер Сіті" прийматиме "Ліверпуль" у центральному матчі 26-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Етіхад" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Наразі "Манчестер Сіті" (44 очки) посідає четверте місце в таблиці АПЛ. "Ліверпуль" (61 бал) лідирує, маючи гандикап у 8 пунктів від найближчого переслідувача "Арсенала". До того ж мерсисайдці провели на один матч більше.

Де дивитися матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

В Україні матч "Манчестер Сіті" – "Ліверпуль" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Сіті – Ліверпуль

Незначним фаворитом прийдешнього поєдинку букмекери вважають "Ліверпуль". На перемогу підопічних Арне Слота приймаються ставки з коефіцієнтом 2,24. Нічия – 3,85. Виграш команди Хосепа Гвардіоли – 3,00.

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