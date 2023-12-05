Манчестер Юнайтед – Челсі: де дивитися і ставки букмекерів на матч АПЛ

Михайло Мудрик і Ко на "Олд Траффорд" битимуться з "червоними дияволами".

У середу, 6 грудня, відбудеться центральний матч 15-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2023/24, в якому "Манчестер Юнайтед" прийматиме "Челсі" українського вінгера Михайла Мудрика.

Команди зіграють на стадіоні "Олд Траффорд" у Манчестері. Стартовий свисток пролунає о 22:15 за київським часом.

Після 14-ти турів "Манчестер Юнайтед" з 24 очками посідає сьоме місце в турнірній таблиці АПЛ. "Челсі" з 19 балами розташовується на десятій позиції.

Минулого туру чемпіонату Англії "червоні дияволи" на виїзді програли "Ньюкаслу" (0:1). Своєю чергою, "пенсіонери" вдома здолали "Брайтон" (3:2), у тому матчі Мудрик заробив пенальті.

Де дивитися матч Манчестер Юнайтед – Челсі

На території України матч "Манчестер Юнайтед" – "Челсі" у прямому ефірі покаже телеканал Setanta Sports Ukraine, який доступний зокрема й на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Також поєдинок команди Мудрика проти "манкуніанців" можна буде подивитися на OTT-платформі Setanta Sports.

Прогнози букмекерів на матч Манчестер Юнайтед – Челсі

На думку букмекерів, зовсім незначним фаворитом прийдешнього матчу є лондонський клуб. На перемогу підопічних Маурісіо Почеттіно можна поставити з коефіцієнтом 2,52. Нічия – 3,75. Виграш підопічних Еріка тен Гага – 2,94.

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