Манчестер Юнайтед – Челси: где смотреть и ставки букмекеров на матч АПЛ

Михаил Мудрик и Ко на "Олд Траффорд" сразятся с "красными дьяволами".

В среду, 6 декабря, состоится центральный матч 15-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) сезона-2023/24, в котором "Манчестер Юнайтед" будет принимать "Челси" украинского вингера Михаила Мудрика.

Команды сыграют на стадионе "Олд Траффорд" в Манчестере. Стартовый свисток прозвучит в 22:15 по киевскому времени.

После 14-ти туров "Манчестер Юнайтед" с 24 очками занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ. "Челси" с 19 баллами располагается на десятой позиции.

В прошлом туре чемпионата Англии "красные дьяволы" на выезде проиграли "Ньюкаслу" (0:1). В свою очередь, "пенсионеры" дома одолели "Брайтон" (3:2), в том матче Мудрик заработал пенальти.

Где смотреть матч Манчестер Юнайтед – Челси

На территории Украины матч "Манчестер Юнайтед" – "Челси" в прямом эфире покажет телеканал Setanta Sports Ukraine, который доступен в том числе и на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

Также поединок команды Мудрика против "манкунианцев" можно будет посмотреть на OTT-платформе Setanta Sports.

Прогнозы букмекеров на матч Манчестер Юнайтед – Челси

По мнению букмекеров, совсем незначительным фаворитом грядущего матча является лондонский клуб. На победу подопечных Маурисио Почеттино можно поставить с коэффициентом 2,52. Ничья – 3,75. Выигрыш подопечных Эрика тен Хага – 2,94.

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