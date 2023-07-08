"Манчестер Юнайтед" оголосив про відхід зіркового воротаря-рекордсмена

Давід Де Хеа офіційно залишив манчестерський клуб, якому присвятив 12 років.

"Манчестер Юнайтед" припинив співпрацю з голкіпером клубу Давідом Де Хеа.

Про це повідомляється на офіційному сайті "червоних дияволів".

32-річний іспанський воротар залишив англійський клуб у статусі вільного агента. Цього літа у нього завершився термін контракту з "манкуніанцями".

Де Хеа виступав за "Манчестер Юнайтед" від 2011 року. Іспанець відіграв за МЮ 545 матчів у всіх турнірах, у яких пропустив 590 голів.

Давід є рекордсменом "Манчестер Юнайтед" за кількістю поведених матчів серед воротарів. Також він зіграв більше "сухих" поєдинків, ніж будь-який інший голкіпер в історії клубу (190).

Разом з "червоними дияволами" Де Хеа виграв АПЛ (2013), Кубок Англії (2016), два Кубки англійської ліги (2017, 2023), три Суперкубки Англії (2011, 2013, 2016) та Лігу Європи (2017).

Минулого сезону іспанець провів за "манкуніанців" 58 матчів у всіх турнірах, 17 зустрічей він відіграв "на нуль".

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