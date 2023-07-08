"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе звездного вратаря-рекордсмена

"Манчестер Юнайтед" прекратил сотрудничество с голкипером клуба Давидом Де Хеа.

Об этом сообщается на официальном сайте "красных дьяволов".

32-летний испанский вратарь покинул английский клуб в статусе свободного агента. Этим летом у него истек срок контракта с "манкунианцами".

Де Хеа выступал за "Манчестер Юнайтед" с 2011 года. Испанец отыграл за МЮ 545 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 590 голов.

Давид является рекордсменом "Манчестер Юнайтед" по количеству матчей среди вратарей. Также он сыграл больше "сухих" поединков, чем любой другой голкипер в истории клуба (190).

Вместе с "красными дьяволами" Де Хеа выиграл АПЛ (2013), Кубок Англии (2016), два Кубка английской лиги (2017, 2023), три Суперкубка Англии (2011, 2013, 2016) и Лигу Европы (2017).

В прошлом сезоне испанец провел за "манкунианцев" 58 матчей во всех турнирах, 17 встреч он отыграл "на ноль".

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