Миколенко забив яскравий дебютний гол у Англії (відео)

Захисник "Евертона" Віталій Миколенко забив гол в гостьовому матчі 36-го туру АПЛ з "Лестером".

22-річний українець відкрив рахунок на 6-й хвилині дальнім ударом.

Це перша результативна дія футболіста у 13 матчах за англійський клуб.

Українець перебрався до "Евертона" у січні цього року. Востаннє Миколенко забивав у травні 2021-го ще у складі "Динамо" у ворота ковалівського "Колоса".

Нагадаємо, що паралімпійська збірна України з футболу пробилася до 1/4 фіналу планетарної першості. У своєму третьому матчі на турнірі "синьо-жовті" не залишили шансів команді Аргентини.

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