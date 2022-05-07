Андрій Шевченко закупив для України медикаменти на величезну суму

Колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко продовжує допомагати батьківщині воювати з російськими окупантами.

Напередодні легенда світового футболу повідомив, що разом з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном відвідав благодійну акцію "Смілива Україна", аби зібрати кошти для українців. А тепер стало відомо, що володар "Золотого м'яча" передав з Італії до України медикаменти.

Про це повідомив український журналіст Микола Васильков на своїй сторінці в Facebook.

Шевченко закупив для України ліки, загальна вартість яких становить близько 400 тисяч євро. Перша партія медикаментів від Шевченка уже прибула до України. Ці ліки доправлять до клініки "Охматдит" до 10 травня.

Приїхала ПЕРША ПАРТІЯ медикаментів від Andriy Shevchenko ️ Цього разу штаб РестоVратор. Картопляні Війська виконує... Опубліковано Mykola Vas Субота, 7 травня 2022 р.

Додамо, що Шевченко активно допомагає Україні під час війни з Росією. Раніше повідомлялося, що Андрій поселив у своєму домі в Лондоні біженців з України. Також він регулярно публікує в соцмережах пости на підтримку рідної країни.

Крім того, нещодавно стало відомо, що Шевченко вирішив повернутися на футбольне поле заради України.

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