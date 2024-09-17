Мілан – Ліверпуль: де дивитися і ставки букмекерів на матч Ліги чемпіонів

У вівторок, 17 вересня, італійський "Мілан" прийматиме англійський "Ліверпуль" у матчі першого туру основної стадії Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сан-Сіро" в Мілані. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

В оновленому форматі Ліги чемпіонів кожна команда в основному раунді проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді). Всі учасники турніру отримали по 2 суперники з 4 різних кошиків.

Всі суперники "Ліверпуля": "Реал" Мадрид, "РБ Лейпциг", "Баєр", "Мілан", "Лілль", ПСВ, "Болонья", "Жирона".

Всі суперники "Мілана": "Ліверпуль", "Реал" Мадрид, "Брюгге", "Баєр", "Црвена Звезда", "Динамо" Загреб, "Жирона", "Слован" Братислава.

Де дивитися матч Мілан – Ліверпуль

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Прогнози букмекерів на матч Мілан – Ліверпуль

Букмекери в прийдешньому поєдинку вище оцінюють шанси клубу АПЛ. На перемогу підопічних Арне Слота можна поставити з коефіцієнтом 1,99. Нічия – 3,85. Виграш "россонері" – 3,75.

Вісім найкращих команд основної стадії Ліги чемпіонів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть у загальній турнірній таблиці місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках.

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