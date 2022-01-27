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Непереможний український проспект дізнався ім'я наступного суперника

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Непереможний український проспект дізнався ім'я наступного суперника

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Михалушко вийде у ринг 3 березня.

Український проспект напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) дізнався ім'я наступного суперника.

20-річний боксер вийде на ринг проти француза Батоура Гірасси (6-6-2, 1 КО).

Бій відбудеться 3 березня у Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.

  • Для українця цей поєдинок стане п'ятим на професійному рингу.
  • У грудні 2021 року Михалушко переміг технічним нокаутом Октавіана Гратії.

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