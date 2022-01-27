Непереможний український проспект дізнався ім'я наступного суперника

Михалушко вийде у ринг 3 березня.
Український проспект напівсередньої ваги Ярослав Михалушко (4-0, 3 КО) дізнався ім'я наступного суперника.
20-річний боксер вийде на ринг проти француза Батоура Гірасси (6-6-2, 1 КО).
Бій відбудеться 3 березня у Києві в рамках шоу Champion Boxing Promotions.
- Для українця цей поєдинок стане п'ятим на професійному рингу.
- У грудні 2021 року Михалушко переміг технічним нокаутом Октавіана Гратії.
Читайте також:
"Не знаю, в якому стані виходитиму на ринг": українець Дерев'янченко пояснив відмову змінити вагову категорію
"Найгірші бізнесмени в історії": Ф'юрі жорстко висловився на адресу Джошуа та його промоутера
"Якщо він знову програє, його майбутнє опиниться під питанням": промоутер Усика дав пораду Джошуа