Новий формат футбольних єврокубків: як це працюватиме, що чекає на українські клуби

Від сезону-2024/25 УЄФА запровадив новий формат проведення єврокубків – Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій.

Розповідаємо, що зміниться у розіграші турнірів та до чого варто готуватися українським клубам.

Замість групового етапу єдина ліга

Якщо раніше кожен з євротурнірів містив груповий етап, то тепер він буде замінений на формат єдиної ліги.

Кількість учасників основної стадії усіх єврокубків збільшиться від 32 до 36. Замість 8 груп по 4 команди у новому форматі Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій всі 36 клубів виступатимуть в одному дивізіоні.

Кожна команда в основному раунді Ліги чемпіонів та Лізі Європи проведе по вісім поєдинків з різними суперниками (чотири вдома та чотири на виїзді), Ліги конференцій – по шість матчів (три вдома та три на виїзді).

Перед жеребкуванням всі команди будуть поділені на кошики, відповідно до їхніх коефіцієнтів УЄФА. Учасники Ліги чемпіонів та Ліги Європи отримають по 2 суперники з 4 різних кошиків. У Лізі конференцій команди розподілять на 6 кошиків і кожна зіграє по одному матчу проти суперника з кожного кошика.

Хто виходить до плейоф і подальший формат

Вісім найкращих команд основної стадії кожного з євротурнірів напряму потраплять до 1/8 фіналу. Клуби, які посядуть місця від 9-го до 24-го, проведуть спарені стикові матчі за вихід до 1/8 фіналу. Решта завершать виступи в єврокубках. Переходів між турнірами (з ЛЧ до ЛЄ, з ЛЄ до ЛК) більше не буде.

У стикових матчах команди, які посядуть місця від 9-го до 16-го, будуть сіяними, від 17-го до 24-го – несіяними. Потім в 1/8 фіналу місця з 1-го до 8-го для будуть сіяними, переможці стиків – несіяними. Сіяні гратимуть матчі-відповіді вдома.

Починаючи з 1/8 фіналу, плейоф Ліги чемпіонів, Ліги Європи та Ліги конференцій відбуватиметься за тою ж схемою, як це було раніше – двоматчеві протистояння, фінал складатиметься з одного поєдинку.

Яким буде календар матчів

Революційні зміни також торкнуться календаря турнірів. Останні, 7-й та 8-й, тури в Лізі чемпіонів та Лізі Європи відбудуться в січні 2025 року. Ліга конференцій завершиться шостим туром у грудні.

У кожному з трьох клубних турнірів буде один ексклюзивний ігровий тиждень, коли матчі двох інших турнірів не проводитимуться.

У стандартні тижні матчі Ліги чемпіонів відбуватимуться у вівторок та середу, матчі Ліги Європи та Ліги конференцій – по четвергах. У рамках ексклюзивного тижня Ліги чемпіонів матчі проводитимуться у вівторок, середу та четвер. На ексклюзивному тижні Ліги Європи матчі відбуватимуться у середу та четвер. На ексклюзивному тижні Ліги конференцій матчі відбуватимуться у четвер.

В останньому турі основного етапу кожного турніру всі матчі будуть проводитись одночасно.

Коли та як відбуватиметься жеребкування

Починаючи з цього сезону, під час жеребкування єврокубків використовуватиме автоматизована комп'ютерна система, кульки більше не будуть витягати вручну.

Жеребкування основної стадії Ліги чемпіонів відбудеться 29 серпня о 19:00 за київським часом, Ліги Європи – 30 серпня о 14:00, Ліги конференцій – 30 серпня о 15:30.

Хто з українських клубів братиме участь у турнірах

У Лізі чемпіонів Україну представлятиме лише донецький "Шахтар", який автоматично отримав путівку до основного раунду. Під час жеребкування "гірники" будуть у другому кошику.

У Лізі Європи зіграє київське "Динамо", яке не зуміло пройти кваліфікацію Ліги чемпіонів. Підопічні Олександра Шовковського під час час жеребкування будуть посіяні з третього кошика.

У Лізі конференцій ще має шанси виступити "Кривбас", але для цього команді Юрія Вернидуба потрібно у плейоф кваліфікації пройти іспанський "Бетіс". У першому матчі криворізький клуб поступився представнику Ла Ліги з рахунком 0:2, поєдинок-відповідь відбудеться 29 серпня у Севільї.

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