Повернення легенди: "Шахтар" оголосив про підписання Чигринського

Дмитро Чигринський утретє в кар'єрі став гравцем "гірників".

Донецький "Шахтар" оголосив про підписання центрального захисника Дмитра Чигринського.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", 36-річний футболіст підписав контракт на один рік – до 30 червня 2024 року.

Чигринський перейшов до "Шахтаря" в статусі вільного агента. Останнім клубом українця був грецький "Іонікос", який він залишив за підсумками минулого сезону.

Зазначимо, що Дмитро утретє в кар'єрі став гравцем "гірників". Раніше він виступав за "Шахтар" від 2002-го до 2009-го та від 2010-го до 2015 року.

Чигринський – вихованець академії "Шахтаря". За першу команду "гірників" дебютував 2004 року. Сумарно Дмитро провів у складі донецького клубу 189 матчів і забив 16 м'ячів.

Разом з "гірниками" Чигринський завоював 14 трофеїв: 7 титулів чемпіона України (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубки України (2004, 2008, 2012, 2013), 2 Суперкубки України (2009, 2014) та Кубок УЄФА (2009).

Також захисник виступав за запорізький "Металург", іспанську "Барселону", "Дніпро" та грецький АЕК.

У складі національної збірної України він зіграв 29 матчів.

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