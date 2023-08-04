Возвращение легенды: "Шахтер" объявил о подписании Чигринского

Дмитрий Чигринский в третий раз в карьере стал игроком "горняков".

Донецкий "Шахтер" объявил о подписании центрального защитника Дмитрия Чигринского.

Как сообщает официальный сайт "горняков", 36-летний футболист подписал контракт на один год – до 30 июня 2024 года.

Чигринский перешел в "Шахтер" в статусе свободного агента. Последним клубом украинца был греческий "Ионикос", который он покинул по итогам прошлого сезона.

Отметим, что Дмитрий в третий раз в карьере стал игроком "горняков". Ранее он выступал за "Шахтер" с 2002-го по 2009-й и с 2010-го по 2015 год.

Чигринский – воспитанник академии "Шахтера". За первую команду "горняков" дебютировал в 2004 году. Суммарно Дмитрий провел в составе донецкого клуба 189 матчей и забил 16 мячей.

Вместе с "горняками" Чигринский завоевал 14 трофеев: 7 титулов чемпиона Украины (2006, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014), 4 Кубки Украины (2004, 2008, 20 014 ) и Кубок УЕФА (2009).

Также защитник выступал за запорожский "Металлург", испанскую "Барселону", "Днепр" и греческий АЕК.

В составе сборной Украины он сыграл 29 матчей.

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