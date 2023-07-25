Военный эксперт назвал три сценария завершения войны в Украине

Военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко назвал три сценария завершения войны в Украине. По одному из них, украинские войска нанесут тотальное разгромное поражение российским войскам в Украине.

Об этом он сказал в комментарии сайту ТСН.ua.

"Освобождение оккупированных территорий и выход на границы 1991 года спровоцирует негативные процессы в России, фактически революционную ситуацию, что приведет к тотальному изменению власти и, возможно, даже к распаду России в будущем", — прогнозирует Мусиенко.

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Это будет означать, что Украина получила максимум от победы и может рассчитывать на возмещение ущерба, репарации, привлечение военных преступников к ответственности. Это самый оптимистичный сценарий, отмечает Мусиенко.

“Есть сценарий, что война может затянуться, и мы будем иметь замороженный конфликт. Будем обмениваться ударами, будет линия фронта, которую мы будем удерживать. Будем наносить удары по врагу, и Россия время от времени будет наносить удары. Пока одна из сторон не истощится. И тогда может быть заключено какое-нибудь перемирие. То есть не окончание войны, а просто фиксация состояния прекращения огня. И мы будем в таком состоянии жить примерно как с 2014 года", – говорит Мусиенко.

И третий сценарий – самый пессимистический для Украины. Если мы не сможем вернуть контроль над всеми территориями в пределах международно признанных границ, будет найдено компромиссное решение, заключена договоренность с Россией, предполагает Мусиенко.

“Фактически мы можем некоторые территории просто потерять. Ценой этой договоренности будет вступление Украины в ЕС и НАТО”, — говорит он.

Мусиенко отмечает, что Украина прошла примерно половину полномасштабной войны. По его словам, как скоро закончится война, будет зависеть от нескольких факторов.

“Мы где-то прошли половину и сейчас во второй половине близки к завершению. А вопрос о том, как он завершится, будет зависеть от развития ситуации на поле боя. От того, как быстро мы будем получать необходимое оружие от наших партнеров и насколько враг будет способен сопротивляться как сейчас. От этого будет зависеть, как быстро закончится война и как быстро мы пройдем соответственно этот этап”, – добавляет Мусиенко.

Напомним, мероприятие и США не верят, что полномасштабная война России против Украины может закончиться в этом году. Но в Офисе президента Украины более оптимистичны. Советник главы ОП Михаил Подоляк убежден, что война закончится раньше 2024 года.

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