Військовий експерт назвав три сценарії завершення війни в Україні

Військовий експерт, керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко назвав три сценарії завершення війни в Україні. За одним з них, українські війська завдадуть тотальної розгромної поразки російським військам в Україні.

Про це він сказав у коментарі сайту ТСН.ua.

“Звільнення окупованих територій і вихід на кордони 1991 року спровокує негативні процеси в Росії, фактично революційну ситуацію, що призведе до тотальної зміни влади і, можливо, навіть до розпаду Росії в майбутньому”, – прогнозує Мусієнко.

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Це буде означати, що Україна отримала максимум від перемоги і може розраховувати на відшкодування збитків, репарації, притягнення воєнних злочинців до відповідальності тощо. Це найоптимістичніший сценарій, зазначає Мусієнко.

“Є сценарій, що війна може затягнутися і ми будемо мати заморожений конфлікт. Будемо обмінюватися ударами, буде лінія фронту, яку ми будемо утримувати. Наноситимемо удари по ворогу, і Росія час від часу буде наносити удари. Поки одна зі сторін не виснажиться. І тоді може бути укладене якесь перемир’я. Тобто не закінчення війни, а просто фіксація стану припинення вогню. І ми будемо в такому стані жити приблизно як з 2014 року”, – каже Мусієнко.

І третій сценарій – найпесимістичніший для України. Якщо ми не зможемо повернути контроль над усіма територіями в межах міжнародно визнаних кордонів, буде знайдене компромісне рішення, укладена домовленість з Росією, припускає Мусієнко.

“Фактично ми можемо певні території просто втратити. Ціною цієї домовленості буде вступ України до ЄС і до НАТО”, - каже він.

Мусієнко розповідає, що Україна пройшла приблизно половину повномасштабної війни. За його словами, як швидко закінчиться війна залежатиме від кількох факторів.

“Ми десь пройшли половину і зараз у другій половині близькі до завершення. А питання в тому, як він завершиться, буде залежати від розвитку ситуації на полі бою. Від того, наскільки швидко ми отримуватимемо необхідну зброю від наших партнерів і наскільки ворог буде здатний чинити опір як зараз. Від цього буде залежати як швидко закінчиться війна і як швидко ми пройдемо відповідно цей етап”, – додає Мусієнко.

Нагадаємо, захід та США не вірять, що повномасштабна війна Росії проти України може закінчитися цього року. Але в Офісі президента України більш оптимістичні. Радник голови ОП Михайло Подоляк переконаний, що війна закінчиться раніше 2024 року.

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