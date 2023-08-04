Снова в строю: командир "Азова" Денис Прокопенко вернулся на фронт после плена

Защитник "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" уже на фронте. Боец продолжит защищать наше государство от российских оккупантов.

Об этом сообщает BBC News Украина.

Военные учения с участием Прокопенко

Полк "Азов" опубликовал фото по тактическим учениям с участием бойцов. В них принял участие и "Редис".

Военные учения

Что известно об освобождении командиров

Напомним, пять командиров обороны "Азовстали" в начале июля вернулись в Украину. Их освободили из российского плена в сентябре прошлого года. По договоренностям с Россией они должны были до конца войны находиться в Турции.

Традиционно новость об освобождении азовцев вызвала настоящую истерику у россиян.

Заметим, ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко поделился мнениями о том, когда Денис Прокопенко вернется на фронт. По его словам, это могло произойти в течение месяца.

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