Снова в строю: командир "Азова" Денис Прокопенко вернулся на фронт после плена

Легендарный воин недавно вернулся в Украину.
Защитник "Азовстали" Денис Прокопенко с позывным "Рэдис" уже на фронте. Боец продолжит защищать наше государство от российских оккупантов.
Об этом сообщает BBC News Украина.
Полк "Азов" опубликовал фото по тактическим учениям с участием бойцов. В них принял участие и "Редис".
Что известно об освобождении командиров
Напомним, пять командиров обороны "Азовстали" в начале июля вернулись в Украину. Их освободили из российского плена в сентябре прошлого года. По договоренностям с Россией они должны были до конца войны находиться в Турции.
Традиционно новость об освобождении азовцев вызвала настоящую истерику у россиян.
Заметим, ранее командующий Нацгвардией Александр Пивненко поделился мнениями о том, когда Денис Прокопенко вернется на фронт. По его словам, это могло произойти в течение месяца.
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