"Рома" Моурінью за 26 хвилин зазнала фіаско в Серії А

Зазначимо, що "вовки" примудрилися пропустити вже на п'ятій хвилині протистояння, коли відзначився футболіст господарів - Дестіні Удоджі.

Мінімальна перевага фріульців тривала аж до 56-ї хвилини , поки Лазарь Самарджич не подвоїв перевагу "Удінезе". На 75 хвилині гравці "чорно-білих" довели справу до непристойного - засмутив голкіпера римлян Роберто Перейра.

За сім хвилини після голу Перейри було поставлено крапку в цій дуелі - Санді Ловрич точним ударом вчетверте змусив воротаря "Роми" діставати ігрове знаряддя з власної сітки воріт.

Таким чином, розбивши "Рому", фріульці набрали десять балів та піднялися на третє місце турнірної таблиці Серії А. Що стосується підопічних Жозе Моурінью, то для них ця невдача стала першою цього сезону у Чемпіонаті Італії. Вони мають аналогічну кількість очок із "Удінезе", але йдуть п'ятими.

Після поразки Моурінью прокоментував результат цієї гри.

"Це була складна гра, складний суперник, який знає, як треба діяти у таких матчах. У таких матчах вам не можна поступатися у рахунку. Суперник дуже добре обороняється, тікає в контратаки, може контролювати темп гри та здійснювати тактичні фоли. Тому якщо ви поступаєтеся в рахунку, у вас уже проблеми. Кожна контратака "Удінезе" закінчувалася голом. У нас були моменти у вигляді удару в каркас воріт та потенційного пенальті, але коли ти програєш з рахунком 0:4, то не можеш говорити про суддівство. Це моє правило.

Я скажу, що вважаю за краще програти один матч з рахунком 0:4, ніж чотири матчі з рахунком 0:1. Тому що в результаті ми втратили лише 3 очки, а не 12. Нам і вболівальникам важко прийняти цей результат, але таке життя. У четвер на нас чекає чергова гра (у Лізі Європи, прим.), і ми рухатимемося далі", - сказав португалець.

У наступному турі "Удінезе" вирушить у гості до "Сассуоло" (11 вересня), а "Рома" наступного дня зіграє на виїзді з "Емполі".

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