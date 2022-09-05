"Рома" Моуриньо за 26 минут потерпела фиаско в Серии А

Отметим, что "волки" умудрились пропустить уже на пятой минуте противостояния, когда отличился футболист хозяев – Дестине Удоджи.

Минимальное преимущество фриульцев продолжалось вплоть до 56-й минуты , пока Лазарь Самарджич не удвоил преимущество "Удинезе". На 75 минуте игроки "черно-белых" довели дело до неприличного — огорчил голкипера римлян Роберто Перейра.

Через семь минут после гола Перейры была поставлена точка в этой дуэли — Санди Ловрич точным ударом в четвертый раз заставил вратаря "Ромы" доставать игровой снаряд из собственной сетки ворот.

Таким образом, разбив "Рому", фриульцы набрали десять баллов и поднялись на третье место турнирной таблицы Серии А. Что касается подопечных Жозе Моуриньо, то для них эта неудача стала первой в этом сезоне в Чемпионате Италии. Они имеют аналогичное количество очков из "Удинезе", но идут пятыми.

После поражения Моуриньо прокомментировал результат этой игры.

"Это была сложная игра, сложный соперник, который знает, как надо действовать в таких матчах. В таких матчах вам нельзя уступать в счете. Соперник очень хорошо обороняется, убегает в контратаки, может контролировать темп игры и совершать тактические фолы. Поэтому если вы уступаете в счете, у вас уже проблемы. Каждая контратака "Удинезе" заканчивалась голом. У нас были моменты в виде удара в каркас ворот и потенциального пенальти, но когда ты проигрываешь со счетом 0:4, то не можешь говорить о судействе. Это мое правило.

Я скажу, что предпочту проиграть один матч со счетом 0:4, чем четыре матча со счетом 0:1. Потому что в итоге мы потеряли только 3 очка, а не 12. Нам и болельщикам трудно принять этот результат, но такова жизнь. В четверг нас ждет очередная игра (в Лиге Европы, прим.), и мы будем двигаться дальше", - сказал португалец.

В следующем туре "Удинезе" отправится в гости к "Сассуоло" (11 сентября), а "Рома" на следующий день сыграет на выезде с "Эмполи".

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