Стало відомо, яким матчем відкриється фінальна частина Євро-2024

У стартовому поєдинку турніру позмагаються Німеччина та Шотландія.

У суботу, 2 грудня, в німецькому Гамбурзі відбулося жеребкування фінального турніру Євро-2024.

Під жеребкування було визначено склад усіх шести груп, а також календар матчів чемпіонату Європи.

У поєдинку-відкритті Євро-2024 зіграє збірна Німеччини як країна-господарка континентальної першості. Суперником Бундестім у першому матчі турніру стане Шотландія.

Зустріч Німеччина – Шотландія відбудеться 14 червня 2024 року на "Альянц Арені" у Мюнхені.

Додамо, що в іншому матчі 1-го туру групи А поміряються силами Угорщина та Швейцарія.

Фінальний турнір Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини.

Із 24 збірних, які зіграють на Євро-2024, до 1/8 фіналу вийдуть по дві найкращі команди з кожної із шести груп, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

Нагадаємо, збірна України також отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024.

Щоправда, "синьо-жовтим" ще потрібно туди пробитися. Для цього команда Сергія Реброва у півфіналі плейоф відбору 21 березня має обіграти команду Боснії та Герцеговини, а потім у фіналі 26 березня здолати переможця пари Ізраїль – Ісландія.

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