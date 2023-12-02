Збірна України отримала потенційних суперників у фінальному турнірі Євро-2024

Команда Сергія Реброва дізналася, з ким зіграє на чемпіонаті Європи, якщо зможе туди пробитися.

Під час церемонії жеребкування фінального турніру Євро-2024 збірна України дізналася своїх потенційних суперників на континентальній першості.

Україна, як можливий переможець плейоф відбору Шляху В, була посіяна з останнього четвертого кошика та потрапила до групи E, де може зіграти проти Бельгії, Словаччини та Румунії.

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Зазначимо, що наша команда не зуміла напряму пробитися на чемпіонат Європи, посівши третє місце у своїй відбірковій групі. "Синьо-жовті" пропустили на турнір Англію та Італію, а самі тепер позмагаються у плейоф за право виступити у фінальній частині ЧЄ.

У півфіналі плейоф відбору на Євро-2024 підопічні Сергія Реброва зустрінуться з командою Боснії та Герцеговини. Цей матч відбудеться 21 березня на полі суперника нашої збірної.

Якщо українці переможуть боснійців, то у фіналі плейоф 26 березня розіграють путівку на чемпіонат Європи з переможцем іншого півфіналу Шляху В між Ізраїлем та Ісландією. У цьому поєдинку команда Реброва буде номінальним господарем.

Матчі фінального турніру Євро-2024 від 14 червня до 14 липня 2024 року прийматимуть 10 міст Німеччини. Збірна Німеччини, як країна-господарка, без відбору потрапила на першість континенту.

До 1/8 фіналу Євро-2024 вийдуть по дві найкращі команди з кожної із шести груп, а також чотири найкращі збірні, які посядуть треті місця.

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