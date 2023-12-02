На окупованих територіях Донеччини росіяни деморалізовані – ЦНС

У російських військових, які базуються на окупованих територіях Донецької області, спостерігається зниження морально-психологічного стану.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Як зазначають у підпіллі, за минулий місяць серед представників російських окупаційних військ значно знизився рівень виконавчої дисципліни. Причиною цьому стали катастрофічні втрати особового складу противника. Найбільш критична ситуація, як відомо, на Бахмутському й Авдіївському напрямках.

"Відтак представники окупаційної "комендатури" РФ, затримали понад однієї тисячі представників РОВ, які скоїли кримінальні та адміністративні правопорушення. Зокрема такі як: самовільне залишення місця служби, розпивання алкогольних напоїв та вживання наркотичних речовин", –повідомляють у Центрі.

Також застерігають, що такий стан справ загрожує, зокрема, цивільному населенню окупованих регіонів. До прикладу, це стосується водіння військових автомобілів у нетверезому стані.

Нагадаємо, з восьми населених пунктів Донецької області примусово евакуюють дітей до початку холодів. Їх вивезуть у супроводі одного з батьків або законного представника.

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