Суд на боці клубів, у КДК тиснуть на гальма

Заступник генерального директора "Динамо" Сергій Мохник розповів про дві ухвали Печерського суду, які забороняють штрафувати клуби за відмову від трансляцій у межах так званого "єдиного пулу". Мохник наголосив, що сьогодні із цими ухвалами суду ознайомився Контрольно-дисциплінарний комітет УАФ. Каральний орган УАФ після отримання цих документів вирішив перенести розгляд рішень щодо можливого фінансового покарання клубів-відмовників.

"Ми маємо дві ухвали Печерського суду. Більше того, сьогодні відбулося засідання Контрольно-дисциплінарного комітету стосовно матчів перших турів, в яких клуби не допустили Сетанту для трансляції поєдинку. На столі членів КДК було рішення Печерського суду – вони його уважно читали, вони з ним ознайомлені. По-перше, одним рішенням суд заборонив Прем’єр-лізі, УАФ і Сетанті подавати скарги на, як вони трактують, "невиконання клубами рішення загальних зборів". І другим рішенням суд заборонив УАФ застосовувати штрафні та спортивні санкції до винесення рішення суду по суті. Усі клуби ознайомлені", – заявив Сергій Мохник.

Виконавчий директор Дніпра-1 Андрій Русол повідомив, що також оскаржується і право УПЛ на телевізійні права клубів.

"По суті поясню, що сказано в цих ухвалах. Я так розумію, там також піднімається питання і оскаржується право УПЛ і УАФ на телевізійні права. І поки суд не вирішить, кому належить права - клубам чи організаціям, які керують футбольним життям, - він заборонив застосовувати будь-які санкції у вигляді штрафів і зняття очок", - зазначив Андрій Русол.

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