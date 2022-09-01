Суд на стороне клубов, в КДК давят на тормоза

Заместитель генерального директора "Динамо" Сергей Мохник рассказал о двух решениях Печерского суда, которые запрещают штрафовать клубы за отказ от трансляций в рамках так называемого "единого пула". Мохник подчеркнул, что сегодня с этими решениями суда ознакомился Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ. Карательный орган УАФ после получения этих документов решил перенести рассмотрение решений о возможном финансовом наказании клубов-отказников.

"Мы имеем два определения Печерского суда. Более того, сегодня состоялось заседание Контрольно-дисциплинарного комитета по поводу матчей первых туров, в которых клубы не допустили Сетанту для трансляции поединка. На столе членов КДК было решение Печерского суда – они его внимательно читали, они с ним ознакомлены. Во-первых, одним решением суд запретил Премьер-лиге, УАФ и Сетанте подавать жалобы на, как они трактуют, "невыполнение клубами решения общего собрания". И вторым решением суд запретил УАФ применять штрафные и спортивные санкции для вынесения решения суда по существу. Все клубы ознакомлены", – заявил Сергей Мохник.

Исполнительный директор Днепра-1 Андрей Русол сообщил, что также оспаривается и право УПЛ на телевизионные права клубов.

"По сути объясню, что сказано в этих решениях. Я так понимаю, там также поднимается вопрос и обжалуется право УПЛ и УАФ на телевизионные права. И пока суд не решит, кому принадлежит права – клубам или организациям, управляющим футбольной жизнью, – он запретил применять какие-либо санкции в виде штрафов и снятия очков", — отметил Андрей Русол.

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