Туреччина – Грузія: де дивитися і ставки букмекерів на матч Євро-2024

Поєдинок відбудеться 18 червня у Дортмунді, початок – о 19:00 за київським часом.

У вівторок, 18 червня, збірні Туреччини та Грузії позмагаються в матчі першого туру групи F фінальної частини Євро-2024.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Сігнал Ідуна Парк" у Дортмунді. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

Зазначимо, що для збірної Грузії це буде перший в історії поєдинок на чемпіонаті Європи з футболу.

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Де дивитися матч Туреччина – Грузія

Трансляція матчу Туреччина – Грузія буде доступна в ефірі місцевих телеканалів Суспільного, крім OTT-сервісів. В Інтернеті поєдинок ексклюзивно покаже медіасервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Туреччина – Грузія

Букмекери називають фаворитом поєдинку турецьку збірну. На її перемогу приймаються ставки з коефіцієнтом 1,72. Нічия – 3,85. Виграш Грузії – 5,30.

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В іншому матчі стартового туру квартету F збірна Португалії зустрінеться з командою Чехії (18 червня, початок – о 22:00 за київським часом).

До 1/8 фіналу вийдуть дві найсильніші збірні кожного квартету, а також чотири найкращі володарі третіх місць.

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