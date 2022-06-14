У боях із російськими окупантами загинув український шахіст

Криворізький шахіст Сергій Неустроєв загинув у війні з загарбниками.

31-річний спортсмен після повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого Сергій служив у розвідувальному узводі 96-го піхотного батальйону 60-ї окремої піхотної бригади.

Про смерть Неустроєва повідомляє портал "Янголи спорту".

Зазначається, що вінгероїчно загинув під час військових дій 12 червня, даючи можливість врятуватися своїм товаришам по зброї.

Український шахіст є вихованцем криворізької ДЮСШ №3. У вільний час Сергій любив подорожувати, робив вилазки на природу. Також серед інтересів шахіста були лижі, біг, волейбол та баскетбол.

14 червня відбудеться поховання Неустроєва. У воїна залишилися наречена, мати та сестра.

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