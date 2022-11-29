Уельс – Англія: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Британське дербі визначить, яка з команд продовжить боротьбу на турнірі.

У вівторок, 29 листопада, в матчі 3-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Уельсу зіграє з Англією.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ахмед бін Алі" в Ель-Вакрі. Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах англійці набрали 4 очки та наразі очолюють групу. Команда Гарета Саутгейта розтрощила Іран (6:2) та розписала нічию з США (0:0).

Своєю чергою, валлійці з одним балом перебуваєть на дні квартету. Зірковий Гарет Бейл і Ко розійшлися миром з американцями (1:1), після чого програли Ірану (0:2).

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Де дивитися матч Уельс – Англія

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватиме лише відеосервіс MEGOGO. В ефірі місцевих телеканалів Суспільного матч буде показано у повторі о 23:50.

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Прогнози букмекерів на матч Уельс – Англія

Безсумнівним фаворитом майбутнього поєдинку є команда "Трьох левів". На перемогу англійців можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Нічия – 4,30. Тріумф валлійців оцінюється в 7,80.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету битимуться Іран та США . Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

. Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом. До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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