Уэльс – Англия: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Британское дерби определит, какая из команд продолжит борьбу на турнире.

Во вторник, 29 ноября, в матче 3-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Уэльса сыграет с Англией.

Поединок состоится на стадионе "Ахмед бин Али" в Эль Вакре. Стартовый свисток прозвучит в 21:00 по киевскому времени.

В первых двух турах англичане набрали 4 очка и возглавляют группу. Команда Гарета Саутгейта разбила Иран (6:2) и расписала ничью со США (0:0).

В свою очередь, валлийцы с одним баллом находятся на дне квартета. Звездный Гарет Бейл и Ко разошлись миром с американцами (1:1), после чего проиграли Ирану (0:2).

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Где смотреть матч Уэльс – Англия

На территории Украины поединок в прямой трансляции будет транслироваться только видеосервисом MEGOGO. В эфире местных телеканалов Суспильного матча будет показан в повторе в 23:50.

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Прогнозы букмекеров на матч Уэльс – Англия

Несомненным фаворитом предстоящего поединка является команда "Трех львов". На победу англичан можно поставить с коэффициентом 1,50. Ничья – 4,30. Триумф валлийцев оценивается в 7,80.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета будут сражаться Иран и США . Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.

. Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени. В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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