Иран – США: где смотреть и ставки букмекеров на матч ЧМ-2022

Американцам необходима только победа, чтобы выйти в плей-офф.

Во вторник, 29 ноября, в матче 3-го тура группы B чемпионата мира-2022 по футболу сборная Ирана сыграет с национальной командой США.

Поединок состоится на стадионе "Эль-Туммама" в Дохе. Начало встречи – в 21:00 по киевскому времени.

В первых двух турах иранцы заработали 3 очка: разгромно проиграли Англии (6:2) и победили Уэльс (0:2).

Американцы перед заключительным туром имеют в своем активе 2 балла. На старте турнира "звездно-полосатые" сыграли вничью с валлийцами (1:1), после чего разошлись миром с Англией (0:0).

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Где смотреть матч Иран – США

На территории Украины поединок в прямой трансляции будут транслировать региональные каналы Суспильного, сайт Суспильне Спорт и видеосервис MEGOGO.

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Прогнозы букмекеров на матч Иран – США

У букмекеров фаворимами предстоящего поединка являются американцы. По их победе можно поставить с коэффициентом 2,01. Ничья – 3,45. Триумф иранцев оценивается в 4,20.

В параллельном матче 3-го тура этого квартета сразятся Уэльс и Англия. Этот поединок также начнется в 21:00 по киевскому времени.

В плей-офф (1/8 финала) из группы выйдут две лучшие команды.

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