Іран – США: де дивитися і ставки букмекерів на матч ЧС-2022

Американцям необхідна лише перемога, щоб вийти до плейоф.

У вівторок, 29 листопада, в матчі 3-го туру групи B чемпіонату світу-2022 з футболу збірна Ірану зіграє з національною командою США.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ель-Туммама" в Досі. Початок зустрічі – о 21:00 за київським часом.

У перших двох турах іранці заробили 3 очки: розгромно програли Англії (6:2) та перемогли Уельс (0:2).

Американці перед заключним туром мають у своєму активі 2 бали. На старті турніру "зірково-смугасті" зіграли внічию з валлійцями (1:1), після чого розійшлися миром з Англією (0:0).

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Де дивитися матч Іран – США

На території України поєдинок у прямій трансляції транслюватимуть регіональні канали Суспільного, сайт Суспільне Спорт та відеосервіс MEGOGO.

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Прогнози букмекерів на матч Іран – США

У букмекерів фаворимами майбутнього поєдинку є американці. На їхню перемогу можна поставити з коефіцієнтом 2,01. Нічия – 3,45. Тріумф іранців оцінюється в 4,20.

У паралельному матчі 3-го туру цього квартету битимуться Уельс і Англія. Цей поєдинок також розпочнеться о 21:00 за київським часом.

До плейоф (1/8 фіналу) з групи вийдуть дві найкращі команди.

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