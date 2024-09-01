Україна завоювала друге "золото" Паралімпіади-2024

Оксана Зубковська тріумфувала в стрибках у довжину на п'ятих Іграх поспіль.

Україна здобула другу золоту медаль на Паралімпійських іграх-2024 в Парижі. Легкоатлетка Оксана Зубковська виграла змагання зі стрибків у довжину (клас T12).

Українська спортсменка перемогла з результатом 5,78 метра. У боротьбі за "золото" вона обійшла іспанку Сару Мартінес (5,40 метра) та Лінду Хамрі з Алжиру (5,30 метра).

Зубковська тріумфувала в стрибках у довжину на п'ятій Паралімпіаді поспіль. Вона незмінно здобувала "золото" в цій дисципліні, починаючи зі своїх дебютних Ігор-2008 у Пекіні.

Зубковській належить рекорд світу та Паралімпіад, який вона встановила на Іграх-2012 у Лондоні – 6,60 метра.

Для України це друга золота медаль на Паралімпіаді-2024. Перше "золото" здобув плавець Олександр Комаров на дистанції 100 метрів вільним стилем (клас S5).

Крім "золота" Зубковської, Україна вже завоювала ще одну медаль у четвертий змагальний день Паралімпійських ігор-2024. Роман Полянський став срібним призером в академічному веслуванні у парних одиночках (клас PR1).

Станом на зараз у скарбничці "синьо-жовтих" уже 21 медаль на Паралімпіаді-2024: 2 золоті, 10 срібних і 9 бронзових.

Паралімпійські ігри в Парижі триватимуть до 8 вересня. Україна представляють 140 атлетів, які змагаються у 17 видах спорту. Це рекордна кількість видів спорту в паралімпійській історії України.

Нагадаємо, на попередніх літніх Паралімпійських іграх, які відбулися 2021 року в Токіо, українські спортсмени завоювали 98 нагород: 24 золоті, 47 срібних та 27 бронзових. Із цим результатом Україна посіла шосте місце в медальному заліку і стала п'ятою за кількістю нагород.

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