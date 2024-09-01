Украина завоевала второе "золото" Паралимпиады-2024

Оксана Зубковская триумфовала в прыжках в длину на пятых Играх подряд.

Украина завоевала вторую золотую медаль на Паралимпийских играх-2024 в Париже. Легкоатлетка Оксана Зубковская выиграла соревнования по прыжкам в длину (класс T12).

Украинская спортсменка одержала победу с результатом 5,78 метра. В борьбе за "золото" она обошла испанку Сару Мартинес (5,40 метра) и Линду Хамри из Алжира (5,30 метра).

Зубковская триумфовала в прыжках в длину на пятой Паралимпиаде подряд. Она неизменно завоевывала "золото" в этой дисциплине, начиная со своих дебютных Игр-2008 в Пекине.

Зубковской принадлежит рекорд мира и Паралимпиад, который она установила на Играх-2012 в Лондоне – 6,60 метра.

Для Украины это вторая золотая медаль на Паралимпиаде-2024. Первое "золото" завоевал пловец Александр Комаров на дистанции 100 метров вольным стилем (класс S5).

Кроме "золота" Зубковской, Украина уже завоевала еще одну медаль в четвертый соревновательный день Паралимпийских игр-2024. Роман Полянский стал серебряным призером в академической гребле в парных одиночках (класс PR1).

По состоянию на сейчас в копилке "сине-желтых" уже 21 медаль на Паралимпиаде-2024: 2 золотые, 10 серебряных и 9 бронзовых.

Паралимпийские игры в Париже продлятся до 8 сентября. Украину представляют 140 атлетов, которые соревнуются в 17 видах спорта. Это рекордное количество видов спорта в паралимпийской истории Украины.

Напомним, на предыдущих летних Паралимпийских играх, которые состоялись в 2021 году в Токио, украинские спортсмены завоевали 98 наград: 24 золотые, 47 серебряных и 27 бронзовых. С этим результатом Украина заняла шестое место в медальном зачете и стала пятой по количеству наград.

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