Україна здобула четверту медаль чемпіонату Європи-2022 з фехтування

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях виграла "бронзу" чемпіонату Європи-2022, який відбувається в турецькій Анталії.

Українські шаблістки у поєдинку за бронзові нагороди перемогли Угорщину з рахунком 45:41.

Нашу команду предсталяли титулована Ольга Харлан, а також Олена Кравацька, Олена Вороніна та Юлія Бакастова.

У перших двох раундах "синьо-жовті" вибили команди Польщі та Греції, після чого в півфіналі у напруженій боротьбі поступилися француженкам - 43:45. Відтак, у матчі за 3-тє місце українки впоралися з угорками.

Для України це перша медаль у жіночій командній шаблі на чемпіонаті Європи від 2018 року - тоді наша команда виборола "срібло". Загалом це 13-та нагорода українських шаблісток на континентальних першостях.

Таким чином, у скарбничці збірної України вже чотири медалі чемпіонату Європи-2022 з фехтування. Першу нагороду нашій країні принесла шпажистка Влада Харькова, яка завоювала "золото". Потім чоловіча збірна України виграла "срібло" в командній шаблі, а українська жіноча команда здобула "бронзу" в командній шпазі.

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