Українські шпажистки здобули першу за 17 років командну "бронзу" Євро

Українські шпажистки здобули першу за 17 років командну "бронзу" Євро

Жіноча збірна України перемогла Швейцарію в матчі за "бронзу" чемпіонату Європи з фехтування, який триває у турецькій Анталії.

Жіноча збірна України уперше з 2005 року здобула "бронзу" на чемпіонаті Європи з фехтування на шпагах.

Команда українських шпажисток у складі Яни Шемякіної, Влади Харькової, Юлії Свистиль та Інни Бровко здолали збірні Румунії та чинних чемпіонок Європи з Польщі і вийшла у півфінал Євро-2022, гарантувавши собі щонайменше боротьбу за "бронзу".

У півфіналі українки поступилися Франції (36:45), а у поєдинку за третє місце здолали команду Швейцарії (45:42)

Це третя медаль для України на турнірі і друга для Влади Харькової: в одиночному турнірі з фехтування на шпагах українська спортсменка здобула "золото".

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з фехтування на шаблях завоювала "срібло" чемпіонату Європи-2022, який відбувається в турецькій Анталії.

Читайте також:

Три українські тенісистки подолали стартове коло турніру в Істборні, Ястремська вилетіла

Українські синхроністки відмовилися від одного з виступів на Чемпіонаті світу через російську музику

Україна здобула перше "золото" чемпіонату світу-2022 з водних видів спорту