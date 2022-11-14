Українські фехтувальниці вибороли "срібло" на етапі Кубка світу в Естонії

Жіноча збірна України здобула "срібло" на етапі Кубка світу з фехтування, який відбувся в естонському Таллінні.

"Синьо-жовті" піднялися на п'єдестал у командних змаганнях з фехтування на шпагах. Нашу команду Влада Харькова, Ксенія Пантелеєва, Інна Бровко та Юлія Свистіль.

Підопічні Богдана Нікішина на шляху до фіналу перемогли Австрію (43:42), Швейцарію (45:39), а також чинних чемпіонок світу з Республіки Корея (45:39) та бронзових призерок планетарної першості-2022 з Польщі (44:37).

У фіналі українська збірна дала бій Італії, але зазнала поразки з рахунком 28:33.

Зазначимо, що для всіх українських шпажисток, окрім Пантелєєвої, це дебютна нагорода Кубка світу в кар'єрі.

Нагадаємо, в червні цього року українська шпажистка Влада Харькова завоювала "золото" чемпіонату Європи-2022 з фехтування.

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