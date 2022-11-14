Не Підручний: обрано нового президента Федерації біатлону України

У понеділок, 14 листопада, відбулися вибори президента Федерації біатлону України.

Новим очільником ФБУ став народний депутат Іван Крулько. Іншим кандидатом на посаду був капітан збірної України з біатлону Дмитро Підручний.

Як повідомляє Асоціація спортивних журналістів України, Крулько отримав підтримку 58 делегатів XII звітно-виборної конференції ФБУ. За Підручного проголосував 31 делегат.

41-річний Крулько є чинним депутатом українського парламенту від ВО "Батьківщина". У 2009-2010 роках він був заступником міністра України в справах сім'ї, молоді та спорту.

Нагадаємо, до цього Федерацію біатлону України очолював Володимир Бринзак, перебуваючи на посаді від 1998 року. На цих виборах він вирішив не висувати своєї кандидатури.

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