Не Пидручный: избран новый президент Федерации биатлона Украины

В понедельник, 14 ноября, прошли выборы президента Федерации биатлона Украины.

Новым главой ФБУ стал народный депутат Иван Крулько. Другим кандидатом на должность был капитан сборной Украины по биатлону Дмитрий Пидручный.

Крулько получил поддержку 58 делегатов XII отчетно-выборной конференции ФБУ, сообщает Ассоциация спортивных журналистов Украины. За Пидручного проголосовал 31 делегат.

41-летний Крулько является действующим депутатом украинского парламента от ВО "Батькивщина". В 2009-2010 он был заместителем Министра Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Напомним, до этого Федерацию биатлона Украины возглавлял Владимир Бринзак, находясь в должности с 1998 года. На этих выборах он решил не выдвигать свою кандидатуру.

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