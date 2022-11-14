США запровадять санкції проти тих людей та компаній, які допомагають Росії вести війну в Україні

США мають наміри обмежити можливості людей та компаній, що допомагали РФ купувати військові технології та обладнання.

Американські санкції діятимуть проти всіх, хто допомагає Росії вести війну в Україні.

Про це повідомила міністерка фінансів США Джанет Єллен під час спілкування з журналістами на саміті "Великої двадцятки".

Під санкції, за інформацією Джанет Єллен, потрапили 14 людей і 28 компаній, включаючи фінансових посередників.

Ба більше, міністерка не надала деталей про те, в яких країнах перебувають згадані фізичні та юридичні особи.

"Це частина наших більш широких зусиль, щоб перешкодити Росії у війні і закрити їй доступ до необхідного обладнання, через санкції та експортні обмеження", - сказала Джанет Єллен.

Міністерка фінансів США також пообіцяла подальшу фінансово-економічну допомогу від Сполучених Штатів Україні.

Напередодні у США повідомили, що буде з санкціями проти РФ після закінчення війни в Україні. Їх можуть залишити чинними навіть після закінчення війни Росії проти України.

У жовтні 2022-го Євросоюз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії.

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