Українські тенісистки здобули перемоги на старті турніру WTA в Дубаї

Українські тенісистки здобули перемоги на старті турніру WTA в Дубаї

Даяна Ястремська та Марта Костюк вийшли до наступного раунду кваліфікації.

Українські тенісистки Даяна Ястремська та Марта Костюк успішно стартували в кваліфікації турніру WTA 500 в Дубаї.

Ястремська (№109 WTA) в першому колі відбору обіграла Анну Даніліну з Казахстану (№341 WTA) - 7:5, 6:0. Для перемоги нашій спортсменці вистачило години та 28 хвилин.

Костюк (№51 WTA) завдала поразки Еллен Перес з Австралії (№209 WTA) - 6:4, 3:6, 6:2. Українці для перемоги над суперницею знадобилася година та 32 хвилини.

У півфіналі кваліфікації турніру в Дубаї Ястремська зіграє проти Клари Таусон з Данії (№33 WTA), Костюк зустрінеться з француженкою Діан Паррі (№105 WTA)

Також на турнірі в Дубаї виступить перша ракетка України Еліна Світоліна (№15 WTA). Вона стартуватиме на змаганнях уже в основній сітці.

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