Украинские теннисистки одержали победы на старте турнира WTA в Дубае

Украинские теннисистки одержали победы на старте турнира WTA в Дубае

Даяна Ястремская и Марта Костюк вышли в следующий раунд квалификации.

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Марта Костюк успешно стартовали в квалификации турнира WTA 500 в Дубае.

Ястремская (№109 WTA) в первом круге отбора обыграла Анну Данилину из Казахстана (№341 WTA) - 7:5, 6:0. Для победы нашей спортсменке хватило часа и 28 минут.

Костюк (№51 WTA) нанесла поражение Эллен Перес из Австралии (№209 WTA) - 6:4, 3:6, 6:2. Украинке для победы над соперницей понадобился час и 32 минуты.

В полуфинале квалификации турнира в Дубае Ястремская сыграет против Клары Тауссон из Дании (№33 WTA), Костюк встретится с француженкой Диан Парри (№105 WTA)

Также на турнире в Дубае выступит первая ракетка Украины Элина Свитолина (№15 WTA). Она будет стартовать на соревнованиях уже в основной сетке.

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