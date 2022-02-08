Російську тенісистку усунули від змагань через вживання допінгу

У сечі спортсменки знайшли заборонений препарат.
Російська тенісистка Ангеліна Журавльова тимчасово відсторонена від виступів через позитивну допінг-пробу.
Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації тенісу (ITF).
У зразку сечі, взятої у 25-річної росіянки в листопаді на турнірі в Казані, виявили метаболіт арімістану - речовину категорії S4 забороненого списку WADA (гормони та модулятори метаболізму).
Журавльова добровільно прийняла тимчасове усунення. Від 28 січня вона відсторонена та не зможе брати участь у турнірах до завершення розслідування.
За всю кар'єру її найбільшим досягненням була 627-ма позиція у світовому рейтингу.
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