Вночі - мороз, вдень - сонце: прогноз погоди в Україні на неділю, 13 лютого

Вночі - мороз, вдень - сонце: прогноз погоди в Україні на неділю, 13 лютого

Завтра вранці деякі регіони вкриє туман.

У неділю, 13 лютого, в Україні буде сухо та переважно сонячно.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, у неділю, 13 лютого в країні буде без опадів. У південній частині і в центральних областях вночі та вранці місцями туман. На дорогах, крім півдня, ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9° морозу, в Карпатах та на північному сході країни 10-15° морозу, вдень 2-7° тепла, на Прикарпатті до 10°.

У Києві 13 лютого також буде сухо. На дорогах ожеледиця. Вітер південно-західний, південний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° морозу, вдень 5-7° тепла.

Нагадаємо, на початку лютого на Харківщині розбудили бабака Тимка, який навіщував цього року ранню весну.

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