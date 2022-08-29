Українські веслувальники розділили п'єдестал у фіналі Суперкубка в США

В американському Оклахома-Сіті відбувся Суперкубок ICF, на якому українські веслувальники вибороли нагороди у змішаній парній естафеті.

Українські веслувальники Людмила Лузан та Павло Алтухов виграли медалі у фіналі змагань у змішаній парній естафеті на Суперкубку ICF.

Лузан у парі з молдовським веслувальником Олегом Тарновські подолала дистанцію за 7:33.76 хвилини, чого вистачило для "срібла". Переможцям - тандему Майярд та Сергію Тарновскі - вони програли понад 15 секунд.

Алтухов з іспанкою Марією Корберою замкнули топ-трійку з відставанням від лідера в 17.18 секунди. А українська пара Анастасії Четверікової та Андрія Рибачка, що була заявлена на фінал, зрештою так і не стартувала.

Також на фінал була заявлена українська пара Анастасії Четверікової та Андрія Рибачка, але вона так і не стартувала.

Нагадаємо, що Лузан здобула три медалі на мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022 – виграла "срібло" в одиночному каное на дистанції 500 метрів, "срібло" в каное-одиночці на дистанції 200 метрів та "золото" в парі з Анастасією Четверіковою у каное-двійці на 500-метрівці.

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