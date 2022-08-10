Університатя - Зоря: де дивитися матч Ліги конференцій і прогнози букмекерів

У четвер, 11 серпня, луганська "Зоря" проведе другий поєдинок 3-го відбіркового ранду Ліги конференцій сезону-2022/23 проти румунської "Університаті".
Перший матч між луганчанами та "бронзовим" призером Чемпіонату Румунії відбувся 4 серпня в Польщі та завершився мінімальною перемогою українського колективу з рахунком 1:0.
Поєдинок у відповідь команди проведуть у четвер, 11 серпня, у Крайові на стадіоні "Йон Облеменко". Початок гри - о 20:30 за київським часом.
Де дивитися матч Університатя - Зоря
В Україні поєдинок транслюватиме телеканал 2+2, однак із 10-хвилинним запізненням. Також гру можна переглянути на ОТТ-платформі Setanta Sports. Текстова онлайн-трансляція матчу буде доступна на нашому сайті.
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Прогнози букмекерів на матч Університатя - Зоря
Фаворитом цієї зустрічі є господарі. Так, коефіцієнт на перемогу румун оцінюється в 1,84. Нічия - 3,54. Перемога лугачан, своєю чергою, дорівнює 3,98.
- 2 серпня визначився суперник переможця пари "Зоря" - "Університатя" в раунді плейоф Ліги конференцій. Опонентом тріумфатора дуелі між українським та румунським колективами стане переможець пари "Лугано" (Швейцарія) – "Хапоель" (Беєр-Шева, Ізраїль);
- Невдаха двоматчевого протистояння між "Зорею" та "Університатею" покине єврокубки.