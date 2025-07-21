Воротар молодіжної збірної України перейшов до іспанського клубу

Яків Кінарейкін / © фк вільяреал

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Голкіпер львівських "Карпат" і молодіжної збірної України Яків Кінарейкін став гравцем іспанського "Вільярреала".

Про це іспанський клуб повідомив на своєму офіційному сайті.

21-річний українець підписав з "Жовтою субмариною" контракт на п'ять років. Сума трансферу не розголошується.

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Зазначається, що сезон-2025/26 український воротар проведе у другій команді "Вільярреала", що виступає в третьому іспанському дивізіоні.

У сезоні-2024/25 Кінарейкін провів 13 матчів за "Карпати", пропустивши 12 голів. У п'яти поєдинках йому вдалося зберегти ворота "сухими".

Раніше повідомлялося, що стало відомо, де відбудеться матч відбору на чемпіонат світу-2026 з футболу між збірними України та Франції.