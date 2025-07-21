Вратарь молодежной сборной Украины перешел в испанский клуб

Яков Кинарейкин / © фк вильяреал

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Голкипер львовских "Карпат" и молодежной сборной Украины Яков Кинарейкин стал игроком испанского "Вильярреала" .

Об этом испанский клуб сообщил на своем официальном сайте.

21-летний украинец подписал с "Желтой субмариной" контракт на пять лет. Сумма трансфера не разглашается.

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Отмечается, что сезон-2025/26 украинский вратарь проведет во второй команде "Вильярреала", которая выступает в третьем испанском дивизионе.

В сезоне-2024/25 Кинарейкин провел 13 матчей за "Карпаты", пропустив 12 голов. В пяти поединках ему удалось сохранить ворота "сухими".

Ранее сообщалось, что стало известно, где состоится матч отбора на чемпионат мира-2026 по футболу между сборными Украины и Франции.