Ястремська здобула перемогу на старті Wimbledon-2024, Цуренко вибула

Перші українки зіграли свої матчі в основній сітці трав'яного мейджора.

Українська тенісистка Даяна Ястремська вийшла до другого кола основної сітки Wimbledon 2024 року.

На старті змагань Ястремська перемогла аргентинку Надю Подороску з рахунком 6:1, 7:6.

Матч тривав 1 годину 36 хвилин. Упродовж поєдинку Даяна здійснила 4 подвійні помилки, виконала 4 подачі навиліт і використала 4 з 8 брейкпойнтів.

У другому колі Ястремська позмагається з росіянкою Варварою Грачовою, яка виступає під прапором Франції.

Саме Грачовій поступилася в першому раунді інша українка Леся Цуренко. Зустріч тривала 1 годину 3 хвилини та завершилася поразкою нашої тенісистки з рахунком 3:6, 1:6.

Додамо, що 1 липня відбудуться ще два матчі першого кола Wimbledon-2024 за участю українських тенісисток: Марта Костюк зустрінеться зі словачкою Ребеккою Шрамковою, а Юлія Стародубцева протистоятиме бельгійці Алісон ван Ейтванк.

Загалом Україну в жіночому одиночному розряді Wimbledon цього року представляють вісім тенісисток, що є національни рекордом.

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