"За всіма параметрами програє цей бій": український боксер назвав найнебезпечнішого суперника для Усика

Український боксер напівсередньої ваги Тарас Шелестюк висловився про можливий поєдинок за "абсолюта" надважкої ваги між чемпіонами світу Олександром Усиком і Тайсоном Ф'юрі.

Він вважає британця фаворитом цієї зустрічі.

"Для мене Тайсон Фюрі – найнебезпечніший суперник для Сані. Не тільки в боксерському плані, тому що він вищий, має довші руки, він потужніший, може брудно боксувати. Джошуа трохи намагався це робити в останньому поєдинку, але за один тренувальний табір Роберт Гарсія не може з боксера-класика зробити брудного боксера. А Ф'юрі може все це робити. Він може і навалитися, і притримати, і вдарити", – сказав Шелестюк в інтерв'ю "Студия бокса Виктора Ялымова".

На його думку, для перемоги Усику потрібно "стрибнути на 2-3 голови вище за себе".

"Саня сильний психологічно. Він сильніший, ніж Джошуа та Вайлдер. Але Ф'юрі зовсім на іншому рівні психологічно. Я думаю, що тут Саня програє психологічно та й у довжині рук. Можна сказати, що за всіма параметрами Саня програє цей бій. Я думаю, він може витягнути його через дух. Ви пам'ятаєте, коли Вайлдер влучив по Ф'юрі всі думали, що це нокаут, але той піднявся. Я думаю, що у цьому бою Ф'юрі буде фаворитом – шанси 60 відсотків на 40. Сані треба стрибнути на 2-3 голови вище за себе, щоб вийти переможцем з цього поєдинку", – зазначив він.

Нагадаємо, що Усик заявив, що не хоче битися ні з ким іншим, окрім Ф'юрі, а також прокоментував майбутній поєдинок "Циганського короля" з Дереком Чісорою, який відбудеться 3 грудня 2022 року. Він також озвучив найбільш ймовірні дату і місце свого об'єднавчого бою з володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

В активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. Останній свій бій він провів у ніч проти 24 квітня 2022 року, коли нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та захистив титул WBC.

Читайте також:

Фаворит букмекерів та імовірна дата: що відомо про бій за "абсолюта" Усик - Ф'юрі

"Ми близькі до анонсу дати наступного бою": промоутер назвав терміни повернення жертви Усика

Може стати чемпіоном світу: відомий український боксер назвав дату наступного поєдинку