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"Зоря" мінімально перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце в УПЛ

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"Зоря" мінімально перемогла "Олександрію" та піднялася на четверте місце в УПЛ

ФК Олександрія

Перемогу команді Рябоконя приніс гол Імерекова.

В рамках заключного матчу 16-го туру української Прем'єр-ліги луганська "Зоря" на виїзді мінімально перемогла "Олександрію".

Єдиний гол поєдинку забив на 16-й хвилині Максим Імереков.

Господарі поля намагалися відігратися, але безрезультатно. Фінальний свисток зафіксував перемогу "Зорі" - 1:0.

  • Після 16 турів "Зоря" розташувалася на четвертому місці турнірної таблиці, маючи в активі 32 очка. Від "Дніпра-1", який закриває трійку лідерів підопічні Рябоконя відстають лише на 2 очки.
  • "Олександрія" знаходиться на сьомому місці з 23 очками.
  • У наступному турі 5 грудня "Зоря" прийме "Інгулець", а "Олександрія" вдома зіграє з "Минаєм".

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