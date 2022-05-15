81-й день войны: прогноз для всех по картам Таро

Карты Таро помогают понять подсказки Вселенной.

Человечество на протяжении веков хотело найти будущее и придумывало для этого различные способы. Одним из таких способов стало чтение карт Таро, появившихся в Средневековой Европе, быстро завоевавшее популярность и не потерявшее ее в нынешнюю эпоху гаджетов. Таро лучше всего подходит для того, чтобы анализировать свои поступки и прогнозировать последствия, поэтому пользуйтесь этим достоянием человечества.

Что же нас всех ждет 15 мая 2022, в 81-й день войны.

Начинает наш расклад карта Таро под названием "Десятка жезлов". Она говорит о тяжелых временах и о том, что вы себя перегружаете. Теперь вы можете столкнуться с большими испытаниями. Не останавливайтесь на своем пути. Просто приложите усилия и пройдите этот сложный путь.

Подумайте о том, почему вы считаете, что этот сложный путь должен пройти самостоятельно. Ищите поддержки и опоры.

Из-за того, что вы перегружаете себя, можете потерять свою первоочередную цель в работе и карьере. Не стоит так поступать. Попытайтесь в течение следующей недели выяснить, почему вы оказались в такой ситуации и как ее исправить к лучшему. А чтобы прогнать тяжелые мысли с головы, устройте домашнюю тренировку перед работой, возможно это будут силовые упражнения или легкая медитация и йога.

Пройдите этот нелегкий период с высоко поднятой головой, даже если вас ограничивают долги, проблемы и обязанности, не теряйте вашу цель из виду.

Продолжает наш расклад карта Таро под названием "Семерка жезлов". Эта карта говорит об отстаивании своих прав. Начинается сложный период, а потому не позволяйте другим сомневаться в своей позиции на работе. Не исключено, что вам придется столкнуться с завистью и язвительными нападками со стороны коллег. Не опускайте руки, если будете защищаться, то можете поставить их на место.

Воспринимайте вашу карьеру сейчас как поле боя, где выживет только сильнейший. Мужественно защищайте себя и решительно отбивайтесь от замечаний о вашей работе. Не позволяйте себе и другим сомневаться в вашей позиции. Если бардак на работе мешает вам продумать стратегию дальнейших действий, попробуйте ненадолго переключиться на что-нибудь другое, к примеру, обратите внимание на курсы, которые повысят вашу квалификацию. Задумайтесь над тем, какими ресурсами вы владеете, проведите ревизию, чтобы лучше их использовать.

Завершает наш расклад "Четверка мечей". Она говорит о том, хотите вы этого или нет, но нужно взять паузу. Для нового рывка требуются силы, а их сначала нужно накопить. Смиритесь с тем, что будет просто и затишье. Некоторые идеи на месяц придется просто "заморозить".

Однако не воспринимайте это время как катастрофу, лучше используйте его как время для размышлений и накопления интересных идей для заработка. Рисковать не стоит, дождитесь лучших времен. Задумайтесь над тем, что в жизни бывают периоды, которые нужно просто пережить, даже если они затягиваются на долгие дни, однако следует вести себя спокойно и знать, что за темнейшей ночью наступает рассвет.

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