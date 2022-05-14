Воскресенье будет теплым: прогноз погоды в Украине на 15 мая

Воскресенье будет теплым: прогноз погоды в Украине на 15 мая

В воскресенье, 15 мая, в Украине будет тепло и сухо.

Погода будет переменно облачной.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, по прогнозам синоптиков, 15 мая, в Украине будет преимущественно сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 7-12°, на побережье морей до 16°, днем 17-22°, на юге страны, Закарпатье и Прикарпатье до 26°.

15-16 мая в северных, большинстве западных, Винницкой, Полтавской, Харьковской, Одесской областях и Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В Киеве 15 мая также будет сухо. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 10-12°, днем около 20°. 15-16 мая в столице и области будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Напомним, ранее доктор географических наук Светлана Бойченко отметила, что в этом году майская погода будет теплее прошлогодней. В мае украинцев ждут дожди, из-за чего прихода раннего лета ожидать не стоит, пишет "УНИАН".

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